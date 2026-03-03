Menu
Menu Busca terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

DenÃºncia ao MP diz que tabacaria no Coophavila permite consumo de Ã¡lcool por menores

DiligÃªncias devem ser realizadas para fiscalizar o funcionamento do comÃ©rcio e verificar a veracidade dos apontamentos

03 marÃ§o 2026 - 08h22VinÃ­cius Santos
Foto ilustrativa - Legaliza - Iguape/SP / PinterestFoto ilustrativa - Legaliza - Iguape/SP / Pinterest  

Conveniência e tabacaria localizada na avenida Marinha, no bairro Coophavila II, em Campo Grande, está na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) após denúncia de que o estabelecimento permitiria que adolescentes consumissem bebidas alcoólicas em excesso, sem qualquer controle.

Segundo a denúncia, que foi encaminhada de forma anônima ao MPMS, a conveniência também estaria restringindo o acesso a áreas de uso público, como o ponto de ônibus em frente ao local, prejudicando os usuários do transporte público, que não conseguiriam nem descer do coletivo ou permanecer no ponto devido à obstrução da entrada.

Consta na denúncia que o estabelecimento obriga o pagamento de taxas de couvert sem informar previamente o consumidor. O caso já tramita na Promotoria de Justiça de Campo Grande, e diligências devem ser realizadas para fiscalizar o funcionamento do comércio e verificar a veracidade das denúncias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O crime aconteceu na noite de segunda-feira
PolÃ­cia
Atiradores abandonaram carro em fuga apÃ³s matar homem na NhanhÃ¡
Paulo Lands é secretário executivo da Secretaria da Juventude
PolÃ­tica
SecretÃ¡rio da prefeitura acusado de assediar funcionÃ¡rio pede afastamento do cargo
Idoso cai de máquina agrícola em Camapuã e morre após ficar internado
PolÃ­cia
Idoso cai de mÃ¡quina agrÃ­cola em CamapuÃ£ e morre apÃ³s ficar internado
O crime aconteceu na noite de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Homem Ã© morto a tiros na NhanhÃ¡
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem mata cachorro a facadas apÃ³s ser atacado em Jardim
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Mulher Ã© agredida pela ex do namorado no ItamaracÃ¡
Drogas e armas estavam escondidas no acompamento
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o conjunta prende 7 pessoas e apreende toneladas de drogas e pistolas em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem se exalta em posto de saÃºde e bate em enfermeiros da Capital
Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
Homens ficam feridos durante briga em AnhanduÃ­
Medicamentos apreendidos
PolÃ­cia
Carga de R$ 16 mil de tirzepatida Ã© apreendida na MS-473, em Nova Andradina

Mais Lidas

Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente