DenÃºncia ao MP diz que tabacaria no Coophavila permite consumo de Ã¡lcool por menores

Conveniência e tabacaria localizada na avenida Marinha, no bairro Coophavila II, em Campo Grande, está na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) após denúncia de que o estabelecimento permitiria que adolescentes consumissem bebidas alcoólicas em excesso, sem qualquer controle.

Segundo a denúncia, que foi encaminhada de forma anônima ao MPMS, a conveniência também estaria restringindo o acesso a áreas de uso público, como o ponto de ônibus em frente ao local, prejudicando os usuários do transporte público, que não conseguiriam nem descer do coletivo ou permanecer no ponto devido à obstrução da entrada.

Consta na denúncia que o estabelecimento obriga o pagamento de taxas de couvert sem informar previamente o consumidor. O caso já tramita na Promotoria de Justiça de Campo Grande, e diligências devem ser realizadas para fiscalizar o funcionamento do comércio e verificar a veracidade das denúncias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m