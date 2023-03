DEPCA terÃ¡ plantÃ£o 24h por dia

Após solicitação do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, anunciou nesta quinta-feira (2) que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) terá atendimento 24 horas.

O local de atendimento será dividido, parte dele até às 18h na sede e após o final da tarde na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) do Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL).

A solicitação do deputado, no dia 8 de fevereiro, surge após um aumento no número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

“Após a repercussão do Caso da Menina Sofia, recebemos em nosso gabinete vários representantes da população sul-mato-grossense em busca de uma solução para que a violência contra crianças e adolescentes fosse prontamente coibida e que fossem evitados fins trágicos como os que presenciamos diariamente”, comentou.

Em sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Videira ressaltou que a CEPOL foi escolhida como sede do plantão 24h após vários estudos sobre a melhor localidade para o serviço. “Teremos em no máximo 40 dias, a adequação da DEPAC CEPOL para o plantão 24h da DEPCA”, afirmou o secretário.

Além disso, a Casa da Mulher Brasileira passará a acolher crianças de violência independente do sexo.

