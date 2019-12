Depois de 51 dias, Choque finaliza curso de operações

O Batalhão de Choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, concluiu o IV Curso de Operações de Choque (COC), na segunda-feira (2). O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou a importância da capacitação e qualificação dos servidores públicos em fortalecer a PM, em especial o Batalhão de Choque que desenvolve ações estratégicas na área se segurança pública.

Foram formados 28 policiais em Campo Grande. No curso estavam matriculados policias da PMMS, do Paraná, de Santa Catarina e da Polícia Rodoviária Federal. Teve duração de 51 dias e contou com 90 inscrições, mas só 47 foram aprovados num criterioso processo de seleção.

Os 28 que se formaram, portanto, conseguiram concluir a formação de forma proveitosa. O COC visa atuar na atividade executando as tarefas de controle de Distúrbio Civil, com a missão essencial de restaurar a Ordem Pública nos casos em que houver a grave perturbação da ordem.

Bem como realizar o policiamento ostensivo em eventos, rebelião em presídios, também taticamente em caso de incidência de ocorrência de natureza especial, ou que necessite de uma resposta especial por parte da PM. Sua atenção é em todos os Estados do Mato Grosso do Sul.

Também estiveram presentes no evento o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, o subcomandante da PM, coronel PM Edmilson Lopes, o comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel PM Marcus Vinicius Pollet, o diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), coronel PM Marcos Paulo, entre outras autoridades civis e militares.

