Dois corpos são encontrados em carro incendiado na fronteira

Elberte Gomes de Almeida, de 31 anos, e outro corpo, não identificado, foram encontrados carbonizados e um carro destruído, também por fogo, no Jardim Botânico na madrugada desta segunda-feira (27), em Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo não identificado estava dentro do veículo e o corpo de Elberte estava há aproximadamente 12 metros de distância.

Elbert estava com o corpo parcialmente carbonizado e foi identificado através da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que estava dentro do bolso na carteira junto com uma quantia em dinheiro.

O local foi isolado para perícia e o caso foi registrado como morte a esclarecer na Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

