Dupla aborda jovem, dá tapas no rosto dela e leva celular

Mariana de Carvalho Benitez, 20 anos, procurou a polícia na quarta-feira (15) depois de ser assaltada e ter o aparelho celular levado por uma dupla de criminosos na região do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, a jovem caminhava pela rua Adilon de Souza Nogueira, próximo à avenida dos Cafezais, por volta das 20h, quando foi abordada pela dupla que estava de bicicleta. Um deles estava armado e apontou o revolver para a vítima enquanto o outro a agarrou e desferiu tapas no roso dela.

Apenas o celular da vítima foi levado e ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para registrar o caso. O rosto dela estava vermelho por causa da agressão. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e segue sendo investigado.

