Dupla é presa após roubo a joalheria em MS

Ricardo Pereira, de 19 anos e Vanoir Ferreira da Silva, de 31 anos, foram presos em Dourados, no domingo (9), acusados de terem assaltado uma relojoaria em Caarapó.

A prisão dos acusados aconteceu no Jardim Piratininga. Eles estavam foragidos desde sexta-feira (7).

Na ocasião do roubo, imagens das câmeras de segurança gravaram a dupla, que entra com armas em punho e rende o proprietário e dois funcionários.

Eles levaram cerca de R$ 1.000 em dinheiro, além de peças de joias e semijoias. Eles colocaram os objetos dentro de uma sacola e fugiram. O veículo usado para cometer o crime foi achado abandonado em um terreno.

Após a prisão, a dupla levou os militares no local onde haviam escondido as joias e a arma utilizada no assalto.

Eles foram presos na Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, onde o caso foi registrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também