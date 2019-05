Trio é preso por roubo de malote; eles já eram monitorados pela SIG

Policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) prenderam Sidimar Domingos Padoam, 36 anos, Edmar de Almeida Barros, 33 anos e Anderson Gonçalves Teles, 34 anos.



Eles são acusados de roubarem um malote com R$ 40 mil de um empresário dono de um posto de combustível, na segunda-feira (27).



O trio já era monitorado por uma equipe de policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, por suspeitas em outros crimes de roubos ocorridos no município.



O malote foi recuperado e a identidade do empresário não foi divulgada. Uma lata de refrigerante foi recolhida pela Perícia Criminal, que pode ter sido usada por um deles.

Veja o vídeo:



