Trio é preso em depósito de lixo recliclável com drogas

Três homens foram presos por tráfico de drogas em um depósito de material reciclável localizado às margens da BR-163, em Dourados, na tarde de quarta-feira (15).



Policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) encontraram a droga escondida em um galpão prensada com matérias recicláveis.



O delegado Ricardo Cavagna, responsável pela operação, contou que o local servia como rota estratégica da maconha que era trazida do Paraguai. No local, a droga era embalada em fardos de materiais recicláveis e enviados para outros estados brasileiros.



Os policiais prenderam Lecir Belini Silva, 39 anos, Jair De Souza Maciel, 36 anos, Renan Carlos Souza Da Silva, 21anos, no momento em que eles preparavam a droga para ser colocada em um caminhão que estava estacionado no depósito.



Os três homens foram levados para a sede da Defron, onde foram ouvidos e autuados em flagrante por narcotráfico e associação criminosa.

