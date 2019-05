Vídeo – Bandidos roubam empresário e levam malote com R$ 40 mil

Dois bandidos, que não tiveram as identidades reveladas, renderam um empresário do ramo de postos de combustíveis na manhã desta segunda-feira (27) e levaram um malote com cerca de R$ 40 mil, em Nova Andradina.



O crime aconteceu em frente à agência bancária do Sicredi, e a ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o empresário desembarcando de uma motocicleta para entrar no banco. Logo em seguida, os bandidos se aproximam em outra motocicleta, um deles desce e rouba a vítima. A ação é rápida e os criminosos fogem.



A Polícia Civil prendeu três pessoas supostamente envolvidas no crime. Um quarto envolvido conseguiu fugir. O malote foi recuperado e a identidade do empresário também não foi divulgada.

Veja o vídeo:

