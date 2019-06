Dupla é presa furtando refletores do monumento Maria Fumaça

Eladio Amarilla, 29 anos, e Michelle da Silva Teodoro, 18 anos, foram presos após furtarem dois refletores do monumento Maria Fumaça, na Orla Ferroviária, em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Municipal monitorava da área com câmeras, quando flagraram a dupla furtando os dois refletores do monumento.



A equipe foi até o local e encontrou Eladio e Michelle. Eles jogaram os refletores e tentaram fugir, mas foram presos.



A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também