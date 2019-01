Dupla "escoltava" caminhonete de táxi a caminho do Paraguai

Três jovens, com idades entre 23 e 22 anos, foram presos na BR-463, enquanto tentavam levar uma caminhonete GM/S-10, de cor branca, roubada no Mato Grosso. E dois dos suspeitos, ambos de 22 anos, faziam o serviço de batedor em um táxi que teria sido alugado pelos criminosos.

O veículo foi interceptado durante fiscalização de rotina no quilômetro 68 da rodovia, próximo à cidade de Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai. O carro tinha placas de Rondonópolis, no Mato Grosso era dirigido por um jovem, de 23 anos.

À polícia, ele admitiu que estaria indo para Ponta Porã, acompanhado de dois outros jovens, ambos de 22 anos, que estavam em um veículo VW/Voyage, que foi abordado logo à frente. O veículo que tinha identificação de táxi segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), teria sido alugado para o serviço em Rondonópolis.

O passageiro do carro confessou aos policiais que acompanhavam a caminhonete e que também trocava mensagens pelo celular, avisando o motorista da caminhonete sobre fiscalizações na estrada.

Ao realizarem a vistoria, os policiais apuraram que o veículo havia sido roubado no dia 15 de dezembro do ano passado, na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. Os três suspeitos, juntamente com os veículos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.

