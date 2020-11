Durante atendimento de violência doméstica, polícia prende homem por tráfico de drogas

Brenda Assis, com informações da assessoria

O fato ocorreu na tarde deste sábado (21) quando Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com a vítima de 21 anos, a mesma discutiu com seu esposo após ele dizer que iria viajar para Dourados levando certa quantidade de drogas que se encontrava em sua residência e ainda queria obrigar a vítima a acompanhá-lo na viagem.

A discussão entre ambos aumentou e, então, o autor de 24 anos, segurou a vítima pelo braço a empurrando. Em seguida, deu um tapa em seu rosto e tentou enforcá-la. Em meio às agressões, a vítima conseguiu pegar seu aparelho celular e saiu correndo para fora da residência. O autor foi atrás da vítima e ainda a ameaçou dizendo que se ela acionasse a polícia que ele iria botar fogo nas roupas dela e, também, no apartamento aonde vivem.

Na residência do casal, a Polícia Militar localizou o autor com a casa toda revirada e as roupas da vítima jogadas atrás da porta da cozinha.

Durante buscas na casa, os policiais localizaram uma mochila preta contendo 17 sacos de maconha embalados a vácuo que totalizaram 1,5 kg, uma bola de haxixe pesando 22 gramas e 8 unidades de Ecstasy. Localizaram, ainda, um aparelho de embalar a vácuo, uma balança de precisão, uma caixa de embalagens plásticas, um dichavador utililizado para triturar a maconha, um saco contendo 40 cigarros de maconha prontos para comercialização, R$ 350,00 em dinheiro e 03 folhas de anotações contendo nomes, valores e quantidades.

De acordo com o autor, o mesmo adquiriu as drogas na linha internacional e ele mesmo teria embalado a vácuo para transportar até Dourados.

Diante dos fatos, o autor foi detido e encaminhado ao Primeiro Distrito Policial aonde foi entregue juntamente com os objetos e as drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também