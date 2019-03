Em briga por droga, mulher esfaqueia "colega", no centro

Eliverton Lunes Marengo, 27 anos, foi atacado e levou uma facada na barriga na manhã de domingo (3), após consumir drogas com uma mulher e brigar, no centro de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a autora foi identificada como Lozenir de Oliveira Ramires, 36 anos, e foi presa, após a tentativa de homicídio. Ela confessou o crime e disse que esfaqueou o “colega” após ter levado um tapa no rosto. Já a vítima, que está internada na Santa Casa, afirmou aos policiais que consumia entorpecente com a mulher próximo ao Mercado Municipal e, em dado momento, a droga teria acabado e a suspeita exigido mais. Como a vítima não possuía mais o entorpecente e nem dinheiro a mulher se enfureceu, sacou uma faca e golpeou o homem na região do tórax. Ele disse que caiu no chão e só acordou no hospital.

A suspeita jogou a faca em um bueiro e o objeto não foi localizado pela PM. Ela é conhecida no meio policial e no sábado, também teria tentado cometer um homicídio na região central. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

