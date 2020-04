Em rua escura, mulher é encontrada com rosto esfaqueado na capital

Cleitiane Nunes do Nascimento, de 30 anos, foi encontrada com o rosto esfaqueado em uma rua com pouca iluminação na madrugada deste sábado (18), na Rua Sílvio Ayala Silveira, no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e quando chegou ao local foi informada por uma das socorristas que a vítima havia sido encontrada na rua com ferimentos no rosto, provocados por faca.

Ainda de acordo com o registro policial, Cleitiane estava em uma rua com pouca iluminação. A equipe do Samu fez os primeiros atendimentos e em seguida procurou um lugar melhor para atender ela.

A vítima estava sem documentação, apresentava estar sob o efeito de drogas e o nome acima repassado por ela não foi localizado no sistema da polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

