Endividada, mulher tem casa invadida por 'cobradores' no Jardim Noroeste

Mulher, de 37 anos, procurou a delegacia na noite desta quarta-feira (7) para denunciar as ameaças e a invasão na sua residência, no Jardim Noroeste, feita por dois 'cobradores' que queriam o dinheiro das roupas que foram adquiridas por ela.

A vítima teria adquirido uma dívida de R$ 900 nas compras feitas com vendedores ambulantes, que passavam em sua residência, e firmou um acordo com o responsável pelas roupas para pagar a dívida neste mês.

Porém, segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu alguns imprevistos e não teve o dinheiro em sua totalidade, sendo que há dois dias estava recebendo ameaças de dois telefones diferentes, que cobravam a dívida.

Ainda na quarta-feira, a mulher se assustou ao ter a casa invadida por dois homens que passaram a xinga-lá e em tom de ameaça, queriam o dinheiro da dívida. Eles recuaram após notar a presença de trabalhadores nas proximidades.

Os dois invasores chegaram a dar um prazo para a mulher pagar a dívida. Com medo, ela decidiu procurar a delegacia para registrar o fato e repassar as características do responsável pela venda das roupas e dos dois homens que invadiram sua casa.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia de plantão.

