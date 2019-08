Ex-coelhinha da Playboy morre engasgada

Priscilla Porangaba, com informações do Quem

A modelo russa Janna Rasskazova, de 29 anos, ex-coelhinha da Playboy, morreu em em casa, em Moscou, após engasgar durante um tratamento de detox.

Segundo a imprensa russa, ela vinha de uma série de noitadas e chamou uma clínica particular para realizar o detox em sua casa.

Após ser medicada, Janna, que tinha mais 800 mil seguidores no Instagram, começou a engasgar, desmaiando e morrendo.Além de modelo, Janna também era uma DJ conhecida em Moscou.

Segundo informações, ela recebeu uma medicação intravenosa, e o médico avisou aos amigos que estavam com ela para não deixá-la sozinha. A musa fitness e influencer então tirou um cochilo, mas foi acordada por um dos amigos que percebeu que ela estava respirando de forma estranha.

De acordo com o relato do amigo, Janna levantou e foi para cozinha, onde começou a engasgar e morreu. Paramédicos chegaram a ser acionados, mas não conseguiram reanimar a modelo. A polícia acredita que Janna estivesse usando algum remédico que reagiu com a medicação do detox, causando sua morte.

