Ex-presidente do Paraguai é alvo de operação da Lava Jato

O ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes é alvo nesta terça-feira (19) de um mandado de prisão expedido na Operação Patron, desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro.

Horacio Cartes é um dos alvos de mandado de prisão preventiva. A suspeita é que ele tenha ajudado na fuga de Dario Messer, considerado o doleiro dos doleiros.

Ele é suspeito de ter auxiliado com US$ 500 mil o doleiro Dario Messer, enquanto estava foragido da Justiça brasileira, entre maio de 2018 e julho deste ano, quando foi preso.

Foram cumpridos 37 mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na Cidade do Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, Grande São Paulo e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.

São 17 mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Foi autorizada judicialmente a inclusão dos residentes no Paraguai e Estados Unidos da América na Difusão Vermelha da Interpol.

A investigação identificou cerca de US$ 20 milhões ocultados, sendo mais de US$ 17 milhões num banco nas Bahamas e o restante pulverizado no Paraguai entre doleiros, casas de câmbio, empresários, políticos e uma advogada.

Aproximadamente 100 policiais federais participam dessa ação, em parceria com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

