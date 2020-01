Feriado de ano novo foi o menos violento nas rodovias

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

A Policia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nessa quinta-feira (2) o balanço que mostra que o feriado de ano novo desse ano foi menos violento do que o do ano passado nas rodovias federais.

O balanço realizado na Operação Ano Novo registrou 863 acidentes e 70 mortes entre 28 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020. No mesmo período no ano passado foram contabilizados 75 óbitos e 914 acidentes nas vias.

Ainda segundo a corporação, cerca de 139,5 mil pessoas e 134 mil veículos foram fiscalizados durante toda a operação.

Não somente no réveillon, os números do feriado também foram menores, realizada entre 21 e 25 de dezembro. Durante a operação Natal foram registrados 1.134 acidentes, sendo 97 com vítimas fatais.

Na operação, também pode ser verificado os tipos mais comuns de infrações, entre elas, a ultrapassagem em locais proibidos, como acostamentos e curvas, e o ato de dirigir tendo ingerido alguma quantidade de bebida alcoólica.

Os agentes flagraram 1.343 pessoas que beberam e dirigiram veículos nas rodovias, detendo 113 destes. No total, foram realizados 115 mil testes do bafômetro. No Natal, o número foi ainda maior, a fiscalização encontrou 1.592 pessoas na mesma situação, o que ocasionou 163 detenções.

Além dessas ações, a operação também contou com iniciativas pedagógicas de conscientização dos motoristas, que atingiram mais de 40 mil pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também