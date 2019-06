Foragido da Justiça é encontrado morto em assentamento

Wesley Henrique Gonçalves Tavares, 21 anos, foi encontrado morto na noite de domingo (2) na casa onde morava, no assentamento Eldorado, em Sidrolândia.



De acordo com informações policiais, ele foi encontrado por um vizinho que entrou no quintal e, ao olhar dentro da residência, avistou o corpo de Wesley caído no chão da sala. A porta da residência estava trancada e o corpo em avançado estado de decomposição.



O jovem era foragido da Justiça, ele foi condenado a cinco anos e quatro meses no semiaberto por roubar um celular usando arma de brinquedo, em 2016. No dia 28 do mesmo ano ele fugiu do pátio do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira durante o banho de sol. Com isso, teve a pena em regime fechado decretada.

Deixe seu Comentário

Leia Também