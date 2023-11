Funcionário de fazenda em MS morre ao ser atingido por equipamento de maquinário

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

Murilo Franciel Silvério Moreira, de 26 anos, morador em Caarapó, operava uma máquina plantadeira na sexta-feira (3), quando foi atingido por um equipamento do maquinário na fazenda entre os municípios de Juti e Amambai.



Informações apuradas até o momento dão conta de que o maquinário apresentou uma falha, e a vítima entrou embaixo e uma peça caiu em cima dele.



As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pela polícia que, no entanto, trabalha com a hipótese de que Murilo tenha sofrido asfixia, em razão do peso das rodas do implemento que ficou sobre seu peito.

