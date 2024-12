GAECO de Rondônia desarticula facções com desdobramentos em Campo Grande

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Rondônia (MPRO), realizou nesta quinta-feira (26/12) a "Operação Audácia", com desdobramentos em Campo Grande. A ação teve como alvo facções criminosas que operam dentro de presídios nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A operação foi batizada de "Audácia" devido à atitude de investigados que exibem armas de fogo, inclusive de uso restrito, grandes quantidades de dinheiro, drogas e referências às facções criminosas nas redes sociais, desafiando autoridades e demonstrando desprezo pelas consequências legais.

Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em 16 residências e 16 celas, localizadas nas cidades de Porto Velho/RO, Colorado do Oeste/RO e Campo Grande/MS. Os mandados, autorizados pelo Poder Judiciário, fazem parte de uma investigação que apura crimes de constituição ou integração de organização criminosa, previstos na Lei nº 12.850/2013.

A operação também teve como objetivo recapturar foragidos da justiça, cumprir mandados de prisão em aberto e realizar flagrantes durante as buscas, incluindo crimes como posse ilegal de armas, tráfico de drogas e receptação.

A ação envolveu um efetivo superior a 200 policiais, com a participação dos GAECOs do MPRO e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), além de diversas forças de segurança, como BOPE, BPCHOQUE, Polícia Rodoviária Federal, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE) e unidades de inteligência penitenciária.

