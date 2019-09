Gerente e funcionária de confiança desviam R$ 1,2 mi de idosa com Alzheimer

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A ex-funcionária, de 40 anos e a ex-gerente de banco, de 59 anos, foram indiciadas por furtar mais de R$ 1,2 milhão de uma idosa de 88 anos, que teve a identidade preservada, em Campo Grande.

Na época do crime, uma das mulheres trabalhava como gerente responsável pelas contas da vítima e a outra como funcionária da família.

Segundo a investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), concluída nesta quarta-feira (18), a então gerente e a funcionária da vítima aproveitaram o estado de saúde dela, que sofre de Alzheimer e outras doenças, para ter acesso às contas dela e aplicarem o golpe.

Conforme as apurações foram furtadoscerca de R$ 1,2 milhão da mulher. Com o dinheiro, elas compraram até terrenos no condomínio Dhama.

Foi comprovado que a gerente retirou das contas da idosa R$ 873,3 mil para ela e depositou para a funcionária pelo menos R$ 388 mil. A ex-gerente comprou um terreno no condomínio “Dhama III” e uma casa no “Dhama IV”.

Já a ex-funcionária da idosa comprou apenas um veículo e o resto do dinheiro ela teria guardado. A pedido da polícia, a justiça decretou o bloqueio dos bens das investigadas e recuperou todo o valor furtado da vítima.

O pedido de prisão foi feito, mas tanto o Ministério Público, quanto o juiz, se manifestaram contra. Elas respondem em liberdade pelo crime de furto qualificado, crime com pena que pode chegar a oito anos de reclusão.

