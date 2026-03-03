Grupo criminoso Ã© alvo de operaÃ§Ã£o por fraudar cartÃµes e lavagem de dinheiro em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com o Grupo Especial de Investigações Criminais de Goiás, cumpriu nesta terça-feira (3) dois mandados de busca e apreensão em Caldas Novas, em Goiás. A operação investiga estelionato com cartões de crédito fraudados e lavagem de dinheiro.

Segundo a 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, os suspeitos teriam utilizado dados de terceiros para abrir contas bancárias, habilitar linhas telefônicas, contratar empréstimos e realizar compras, causando prejuízo significativo às vítimas.

A investigação aponta que o grupo criminoso criava uma aparência de regularidade cadastral antes de acessar limites de crédito e formalizar contratações financeiras. Em seguida, convertia o proveito ilícito em bens e realizava transações rápidas em redes de varejo, dificultando a identificação dos beneficiários e integrando uma cadeia típica de lavagem de dinheiro.

Durante a operação, os policiais identificaram dois endereços usados para entrega das mercadorias adquiridas com os cartões fraudulentos. Quatro celulares foram apreendidos e serão analisados para localizar novos elementos, outros envolvidos e possibilitar a recuperação de ativos.

O trabalho segue em andamento, com a Polícia Civil reforçando a cooperação interestadual para desarticular a organização criminosa e responsabilizar todos os envolvidos pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

