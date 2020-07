Guarda encerra festa com dezenas pessoas que duraria 2 dias

Gabriel Neves com informações do "Dourados News"

A Guarda Municipal de Dourados acabou com uma festa com 22 pessoas que ocorria na madrugada deste domingo (19), no bairro Parque do Lago II. A organizadora, 18 anos, foi presa e encaminhada para a Polícia Civil.

A responsável pela festa foi relatou que passaram o sábado e ficariam até o domingo comemorando um aniversário, conforme o site local "Dourados News".

Ainda segundo o site, haviam dezenas de pessoas no local, aglomeradas e ingerindo bebidas alcoólicas, desrespeitando as medidas sanitárias contra a propagação do coronavírus.

Não foram encontrados recipientes com álcool em gel 70% e os participantes não usavam máscaras de proteção, além de estarem desrespeitando toque de recolher municipal, estabelecido entre as 20h e 5h, por meio de decreto.

