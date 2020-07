Homem morre engasgado com pedaço de carne

Saulo Araújo, de 47 anos, morreu asfixiado com um pedaço de carne, e foi encontrado caído em um terreno baldio, na tarde desse sábado (18), no bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e o médico constatou que o óbito decorreu por engasgamento/asfixia por um pedaço de carne, fato verificado pela perícia.

A vítima não possui residência fixa e uma mulher que se dizia namorada dele informou que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica e comendo comida, momento que Saulo engasgou-se com o pedaço de carne, devido o fato dela desconhecer técnicas de desobstrução não conseguiu ajudar a vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também