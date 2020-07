Gusttavo Lima atropela ciclista em Goiânia

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

Na noite desse domingo (5), Gusttavo Lima se envolveu em um acidente quando voltava da fazenda em Bela Vista de Goiás para a casa dele, em Goiânia.

De acordo com a assessoria do cantor, ele atropelou um ciclista que passou na frente do seu carro muito rápido. "Ele atingiu um ciclista que passou muito rápido na frente dele e só soube que era um ciclista quando viu depois pelo retrovisor, tamanha a velocidade com que o homem passou. O ciclista teve ferimentos em uma perna, mas todos estão bem", diz a assessoria.

Conforme os representantes do artista, ele estava a 30 km/h para passar em um radar eletrônico, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, na saída da cidade. Apesar do impacto, a vítima sofreu ferimentos leves. O cantor chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e esperou o socorro médico no local.

A assessoria explicou ainda que o cantor está providenciado uma ambulância particular para transferir o homem para um hospital privado em Goiânia. O atendimento na capital, segundo a assessoria, será custeado pelo artista.

Nota da assessoria de Gusttavo Lima



Informamos que na noite de domingo (05), o veículo do cantor Gusttavo Lima atingiu um ciclista na cidade de Bela Vista de Goiânia (GO).

O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o SAMU e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem. O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade.

São falsas as informações que o cantor estaria detido.

