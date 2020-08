Hilux carregadacom 1,2 tonelada de maconha e haxixe é apreendida em MS

Foi apreendido 1.243 Kg de maconha e 750 gramas de haxixe, na manhã desta segunda-feira (10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guia Lopes da Laguna (MS).

De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização na Unidade Operacional em Guia Lopes da Laguna (MS). Segundo os policiais, foi dada ordem de parada a uma Toyota/Hilux com placas aparentes de Campo Grande (MS), mas ele não obedeceu a ordem e iniciou uma fuga.

Os policiais fizeram acompanhamento e o suspeito abandonou o automóvel e tentou se fugir a pé em meio a vegetação, porém foi localizado e detido. No interior da caminhonete, foi encontrada grande quantidade de maconha, que totalizou 1.243 kg e 750 g de haxixe, além de um rádio comunicador.

A Hilux que estava sendo utilizada para transpostar a droga, possuía placas falsas, as originais também são de Campo Grande (MS), com registro de furto na capital desde julho de 2019.

O homem relatou ter carregado as drogas na cidade de Bela Vista (MS) e seguiria para Campo Grande (MS). Pelo transporte, informou que receberia a quantia de R$ 10 mil. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e as drogas, para Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna (MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também