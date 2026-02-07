Homem agride pai com pedaço de tijolo e acaba preso em Dourados

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (6) após agredir o próprio pai, de 56 anos, durante uma confusão familiar no Jardim Canaã 1, em Dourados. A vítima ficou ferida nas costas depois de ser atingida por um pedaço de tijolo.

Segundo as informações do Dourados News, o agressor discutia com o irmão por volta das 16h30, quando o pai tentou intervir para separar os dois. Nesse momento, ele acabou sendo atingido pelo filho, sofrendo um ferimento.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permaneceu preso.

