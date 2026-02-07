Homem agride pai com pedaço de tijolo e acaba preso em Dourados

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (6) após agredir o próprio pai, de 56 anos, durante uma confusão familiar no Jardim Canaã 1, em Dourados. A vítima ficou ferida nas costas depois de ser atingida por um pedaço de tijolo.
Segundo as informações do Dourados News, o agressor discutia com o irmão por volta das 16h30, quando o pai tentou intervir para separar os dois. Nesse momento, ele acabou sendo atingido pelo filho, sofrendo um ferimento.
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permaneceu preso.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Motorista morre preso as ferragens após colisão frontal em Santa Rita do Pardo
Polícia
Após 16 dias, adolescente agredido por piloto durante briga por chiclete morre em Brasília
Polícia
'Banquete Amargo': Homem que aliciava menores com churrasco é preso em Costa Rica
Polícia
Mulher é encontrada morta debaixo de ponte em Campo Grande
Polícia
Advogado que defendeu serial killer é preso por efetuar tiros na Mata do Jacinto
Polícia
Polícia apreende adolescente investigado por abuso contra a própria irmã
Polícia
Jovem de 19 anos é encontrado morto em casa de Sidrolândia
Polícia
Jovem é esfaqueado enquanto andava na rua de madrugada em Campo Grande
Polícia
Pedestre morre ao ser atropelado na BR-163, em Campo Grande
Polícia