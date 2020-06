Homem apanha de namorada ao conversar com filho pelo whatsapp

Uma conversa de whatsapp teria causado uma briga entre um homem, 51 anos, e sua namorada, na noite deste domingo (14), no bairro Pioneiros em Campo Grande. O namorado estaria conversando com o filho e autora achou que seria a ex-mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relata ter um filho com sua ex-mulher e também informou estar namorando há 4 meses com sua atual companheira.

Ele disse que estaria conversando com seu filho, através de um aplicativo de mensagem, quando sua mulher viu a conversa e achou que as mensagens eram para a ex-companheira do namorado, momento que ela teria “atacado” a vítima.

A autora desferiu chutes e arranhões na região do tórax, braços e no rosto da vítima, lesões confirmadas na delegacia. O namorado procurou a policia e decidiu registrar a ocorrência contra a namorada.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil.

