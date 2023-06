Homem é assassinado com diversos tiros no rosto em MS

Polícia JD1TV: Médico é preso após dirigir bêbado e causar acidente no Santa Fé

O caso é investigado pela Polícia Civil de Chapadão do Sul e foi registrado como homicídio na delegacia local.

Apesar disso, não existem informações sobre o autor ou qual arma foi utilizada no crime. As equipes policiais estão fazendo diligencias na região para tentar localizar os suspeitos.

Ele possuía diversas perfurações pelo corpo, sendo que a maioria seria no rosto. A Polícia Cientifica foi acionada e compareceu para fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma pessoa ter sido baleada. Ao chegar no local, os policiais encontraram Diego já sem vida, caído ao solo.

Diego Vinicius Pereira, de 30 anos, foi morto a tiros durante a madrugada desta quinta-feira (8), na Rua Campo Grande, em Chapadão do Sul. A maioria dos disparos atingiram o rosto da vítima.

