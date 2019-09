Homem é assassinado com facada no pescoço

Joilson Francelino, com informações do JP News

Ronaldo Maldonado, 58 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (19) na residência onde morava, em Três lagoas.

De acordo com informações do site JP News, foram vizinhos que encontraram o corpo de Ronaldo caído próximo ao portão. A vítima foi atingida por um golpe de faca no pescoço. Testemunhas relataram à policia que Ronaldo teria recebido ameaças na última quarta-feira.

A polícia já identificou uma pessoa suspeita e estão em diligências para encontrá-lo. Ronaldo tem diversas passagens.

O caso segue sendo investigado.

