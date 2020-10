Homem é executado na fronteira e namorada consegue fugir mesmo baleada

Carlos Augusto Gimenes Garcia, de 25 anos, foi executado na noite desta quarta-feira (30), com vários tiros, em Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande. Sua namorada estava com ele e mesmo ferida conseguiu fugir e se esconder em um bar da região.

Segundo informações, Carlos estava dirigindo o carro da naorada,quando por volta das 20h45 passou pela rua Ronaldo Lima Miranda e pararam em frente a um bar, foi o momento que foram surpreendidos por dois pistoleiros que estavam em uma motocicleta.

Os criminosos efetuaram vários disparos que atingiram a perna, o tórax e antebraço da mulher, que mesmo ferida, saiu do veículo e se escondeu dentro do bar onde haviam parado. O namorado Carlos acabou sendo atingido por vários tiros na região do tórax, ele ainda conseguiu acelerar o carro por alguns metros, mas parou ao bater contra um muro.

O socorro foi chamado, mas Carlos não resistiu e morreu no local. A mulher ferida, foi levada para o hospital da cidade, onde deve passar por cirurgia.

Ainda não se sabe qual seria o motivo do crime e nem quem seriam os pistoleiros. A polícia investiga o caso.

