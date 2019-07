Homem é morto a tiros na Júlio de Castilho

Sarah Chaves, com informações do G1

José Aldires Messias, 39 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira em Campo Grande, o crime aconteceu no canteiro central da avenida Júlio de Castilho, na Vila Sobrinho.

De acordo com a polícia, a vítima tem ferimentos nas costas e na nuca, José cumpria pena no regime semiaberto e havia acabado de sair do presídio quando foi morto.

Vizinha próxima do local do crime, uma comerciante conta que teve medo. "Ouvi quatro barulhos forte. Parecia que estavam batendo na minha janela. Quando olhei no vidro, vi o moço ali caído no canteiro. Chamei o bombeiro. Fiquei com muito medo".

Ainda não é de conhecimento o motivo do crime, e a polícia vai averigar as imagens das câmeras de segurança da região para identificar o autor dos disparos.

Deixe seu Comentário

Leia Também