Polícia acredita que assassino do ator Rafael Miguel fugiu do país

A Polícia Civil de São Paulo já trabalha com a hipótese de que Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais no dia 9 de junho (há exatamente um mês), pode ter fugido para outro país. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou ao R7 que "o delegado responsável pela investigação está providenciando a documentação necessária para a inserção do autor na lista de procurados da Interpol".

Um dos investigadores que atua no caso, disse, anonimamente, que Cupertino pode ter recebido ajuda de pessoas, algumas suspeitas de ligação com o crime organizado, para fugir do país por rotas alternativas as grandes rodovias paulistas, que possuem intensa fiscalização da Polícia.

Apesar de o empenho da Polícia Civil em incluir Cupertino na lista da Interpol reforçar a hipótese de que ele tenha fugido para outro país, a investigação não descarta que ele possa estar em outros Estados ou até mesmo escondido em uma das centenas de comunidades da capital paulista.

Entenda o caso

O ator Rafael Miguel, famoso por uma propaganda de alimentos e por um papel na novela "Chiquititas", do SBT, foi assassinado no dia 9 de junho, junto a seus pais, em São Paulo. Segundo a polícia, ele e os pais foram à casa da namorada de Rafael, para conversar com o pai dela, Paulo Cupertino.

Ao chegarem lá, os três teriam sido mortos a tiros pelo pai da moça, que fugiu e vem sendo procurado desde então. O velório de Rafael Miguel, de 22 anos, e dos pais do jovem, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, reuniu uma multidão no Cemitério Campo Grande, zona sul de São Paulo.

