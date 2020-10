Homem é multado em R$ 5 mil após invadir fazenda e criar animais

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na segunda-feira (05), Policiais Militares Ambientais realizaram vistorias em propriedades rurais do município de Naviraí, após denúncias de degradação ambiental em áreas protegidas de preservação permanente (APP).

Na fazenda próxima à cidade, a equipe verificou que verificou que um homem de 40 anos havia invadido a área protegida do córrego Tarumã, em uma propriedade alheia sem autorização do dono e do órgão ambiental.

Durante a vistoria, os Policiais perceberam que o invasor havia construído uma casa de tábuas dentro da área protegida, ainda mantinha cavalos e porcos acessando as matas ciliares do córrego que corta a propriedade, causando erosão de margens e assoreamento, bem como havia disposto entulhos de construção no local.

As atividades foram paralisadas. O invasor, residente em Naviraí, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de detenção. Ele também foi notificado a retirar os animais (cavalos e porcos), a construção e entulhos que colocou dentro da área, no prazo de cinco dias.

