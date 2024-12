Homem é preso com drogas e armas e confessa assassinato de jovem em Dourados

Saiba Mais Polícia Jovem é morto com tiro na testa após discussão por dívida em Dourados

Dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Brendon Henrique Teodoro, de 24 anos, ocorrido no Bairro Estrela Porã no último sábado (21), foram presos nesta terça-feira (24), por meio da 9ª Companhia da Polícia Militar em Dourados.

De acordo com o Dourados News, uma denúncia anônima indicou presença dos indivíduos suspeitos na Rua João Antônio Paz, no BNH 4º Plano. Os suspeitos, de 26 e 33 anos, foram abordados carregando uma mochila.

Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de cocaína, 12 munições de diferentes calibres (oito de calibre .32, uma de calibre .38 e três de .357), além de um revólver calibre .32.

Ambos, que são venezuelanos, foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a polícia descobriu o envolvimento deles no assassinato de Brendon.

Em depoimento, o homem de 26 anos confessou o crime, enquanto o de 33 anos negou participação direta, alegando que apenas estava junto no momento do ocorrido.

As investigações sobre o caso continuam e os dois foram autuados por porte e posse de arma de fogo de uso permitido e restrito. A autoridade policial deve representar pela prisão preventiva.

Crimes

Segundo o relato da companheira do suspeito, ela estava trabalhando e, quando chegou em casa, ouviu um disparo de arma de fogo. O marido teria confessado a ela que teria matado Brandon para se defender de um suposto ataque de faca e fugiu logo em seguida.

Brandon foi encontrado pela polícia com múltiplos ferimentos, sendo um tiro na testa e golpes de faca no braço esquerdo, ombro, nuca e entre a orelha e o maxilar.

Segundo o portal Dourados News, informações preliminares apontam que o crime teria sido motivado por uma discussão relacionada a uma suposta dívida financeira com o autor do homicídio, o venezuelano de 26 anos.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Jovem é morto com tiro na testa após discussão por dívida em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também