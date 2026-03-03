Homem Ã© preso por bater na ex-companheira com foice em Dourados

Uma mulher de 42 anos foi agredida pelo ex-marido na noite de segunda-feira (3), na Aldeia Bororó, em Dourados. O homem, de 46 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois tiveram um relacionamento de 5 anos e estão separados há cerca de 1 ano. A vítima então contou que o ex-companheiro não aceita o fim da relação e a persegue com frequência.

Ainda conforme o registro policial, o homem foi até a casa da mulher por volta das 19h15, visivelmente embriagado e armado com uma foice. Ele passou a agredi-la com golpes utilizando o “costo” da ferramenta, atingindo a vítima no braço, na cabeça e nas costas.

Durante as agressões, o suspeito também fez ameaças de morte. “Eu vou matar você se eu for preso”, teria dito.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem no local. Ele foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

Enquanto isso, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, pois havia sofrido ferimentos no corpo.

