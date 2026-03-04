Homem é preso por estupro em Campo Grande

Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (4), em Campo Grande, após ser condenado pelo crime de estupro.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), por volta das 11h.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal da Capital, após condenação definitiva, quando não há mais possibilidade de recurso.

O homem, foi localizado e preso. Em seguida, ele foi encaminhado para os procedimentos legais.

Ainda conforme a polícia, o condenado deve passar por audiência de custódia e, posteriormente, será levado a um presídio, onde vai cumprir a pena determinada pela Justiça.

Não foram divulgados detalhes sobre o crime.

