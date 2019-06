Homem é preso vendendo droga em conveniência

Frederido Soares Duraes, 38 anos, foi preso em flagrante vendendo drogas na conveniência de um posto de combustível localizado no bairro Cruzeiro, em Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.



Ele já tinha sido flagrado pela polícia há menos de um mês, vendendo entorpecentes em uma conveniência na avenida Mato Grosso.



Conforme o registro policial, houve denúncia sobre o tráfico de drogas no local. Na abordagem feita a Frederico os policiais perceberam que ele tinha jogado no chão duas pedras de pasta base de cocaína, e tinha outra que tentou esfarelar durante a abordagem.



Ao todo, foram encontrados com o suspeito R$ 15, um celular, porções de cocaína, pasta base e maconha.



Uma mulher que se aproximava da conveniência levantou suspeita dos policiais, que também a abordaram. Ela confirmou que iria comprar drogas com Frederico e explicou que ele vendia fiado as porções de R$ 20, cobrando com juros a R$ 30.



De acordo com os militares, o suspeito vendia drogas em locais de grande movimento, como conveniências e bares. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.



Frederico foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro, onde o caso foi registrado.

