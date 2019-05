Após morte de traficante, PM encontra drogas em matagal do Jardim Monumento

Por volta das 18 horas de segunda-feira (20), equipes do Batalhão de Choque e cães farejadores encontraram um barraco em meio a uma mata do Jardim Monumento, lotada de drogas e utensílios para embalar. O fato ocorreu um dia depois de um dos traficantes do bairro abrir fogo contra a Polícia e morrer após troca de tiros.

De acordo com a ocorrência, o entorpecente foi encontrado depois de denúncia anônima. O local era próximo do outro onde ocorreu o confronto entre policiais e o suspeito identificado como Leônidas Barbosa Gonçalves, 43 anos.

Cães farejadores foram utilizados e a equipe encontrou 29 tabletes de maconha, embalagens plásticas e demais utensílios; tudo estava em um barraco improvisado no meio do matagal. O local era usado para preparo e venda de drogas na região.

Todo o material foi apreendido, mas nenhum suspeito foi encontrado.

