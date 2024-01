Homem é socorrido em estado grave após ser baleado 5 vezes no Estrela do Sul

Um homem de 20 anos foi socorrido em estado grave, na noite desta sexta-feira (29), após ser alvo de uma tentativa de homicídio ao ser atingido com cinco tiros no Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande.

Segundo informações do portal Dourados News, a vítima estava em frente a uma conveniência quando foi abordado por um motociclista, que pilotava uma moto sem placas, e começou a ser alvejada pelos disparos.

Inicialmente, ele foi atingido por três tiros nas pernas e tentou fugir do local pulando, porém ao cair, foi atingido com outros dois tiros pelo criminoso, que atingiram o pescoço e o abdômen do rapaz. O criminoso fugiu do local logo em seguida.

O socorro foi acionado e a vítima foi encaminhada, em estado grave, para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por emboscada e segue sendo investigado.

