Homem estupra criança de 10 anos após 'compra-la' com doces e dinheiro em Mundo Novo

Homem, de 32 anos, que estuprou uma criança de 10 anos, foi preso durante a tarde de quarta-feira (29), em Mundo Novo. Ele ‘comprou’ a menor oferecendo dinheiro e doces, a acompanhá-lo em seu veículo até a residência de um familiar.

Conforme as informações policiais, depois de entrar no carro o homem parou próximo a uma mata, local onde teria cometido o crime. Ao chegar no local para onde iriam, a menor desceu correndo do veículo e pediu ajuda aos familiares.

Os policiais foram acionados em seguida. Em posse das informações repassadas, uma equipe de policiais civis realizou buscas e localizou o autor, no momento em que chegava em um bar da cidade.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, código penal) e encontra-se à disposição da justiça.

