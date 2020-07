Homem fica ferido após carreta de cerveja tombar na BR-267

Priscilla Porangaba, com informações do Nova Alvorada News

Um homem ficou ferido e outro saiu ileso após uma carreta tombar no início da manhã deste sábado (04) na Rodovia BR 267 em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com as informações do Nova Alvorada News, o condutor perdeu o controle e tombou a carreta nas margens da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 6h30, Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer o motorista de 27 anos, não identificado, que ficou preso nas ferragens,acidente aconteceu na altura do posto Gauchão.

Após o resgate difícil da vítima, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Francisca Ortega. O motorista sofreu alguns ferimentos leves e uma possível fratura em uma das pernas, a carreta transportava uma carga de cerveja e seguia sentido Nova Alvorada do sul / São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina trabalharam no resgate da vítima, a PRF também esteve no local.

