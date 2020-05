Homem mata ex-mulher e atual dela em MS

Priscilla Porangaba, com informações do MS Todo Dia

Homem e mulher, ainda não identificados, foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira (28) em Costa Rica. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido pelo ex-namorado da mulher.

Segundo informações do site MS Todo Dia, o casal foi assassinado em uma casa no bairro Jardim Afonso. O autor teria invadido a residência enquanto casal dormia. Ele atacou o rapaz, matando-o com várias facadas nas costas.

A polícia identificou o suspeito de ter cometido o crime, mas ele está foragido. As polícias militar e civil estiveram no local do crime e ainda não há informação de como o casal foi morto.

