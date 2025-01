Homem morto com 16 tiros na Capital é identificado

Saiba Mais Polícia Rapaz é assassinado com 16 tiros no Jardim Canguru

Foi identificado como Robert R da Silva, de 24 anos, o jovem vítima de um homicídio na tarde deste domingo (5), na Rua dos Topógrafos, no Jardim Canguru, em Campo Grande, com 16 tiros de arma de fogo.

Segundo o delegado João Cleber Dorneles, a vítima seguia pela via quando, em dado momento, o atirador entrou na mesma via e, ao encontrar o rapaz, realizou os disparos, fugindo do local logo em seguida.

O atirador estava usando capacete e ainda não identificado até o momento.

A polícia ainda trabalha para identificar o autor do crime.

