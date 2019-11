Homem prende esposa por 11 dias e ameaça matar os filhos dela

A Polícia Militar foi acionada no Auto Posto Novo Mato Grosso, em Chapadão do Sul na quarta-feira (13), com a denúncia de que Valdirene Soares de Lima, 26 anos, estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido José Carlos Moreira dos Santos, 41 anos.

Funcionários do posto ouviram a mulher gritar pedindo socorro, trancada em um dos banheiros, enquanto o homem estava do lado de fora tentando agredir a vítima.

Segundo as testemunhas, ele estava alterado e aparentava ter feito uso de bebidas alcoólicas. A mulher contou que o marido é usuário de drogas e de álcool e que desde o dia 2 deste mês ele tem feito uso dessas drogas e a agredido.

De acordo com o boletim policial, a vítima era mantida em cárcere no caminhão dele e ameaçada, que se tentasse fazer alguma coisa ou fugir, o agressor mandaria alguém para matar os filhos dela.

Ontem, ela conseguiu se livrar dele por alguns momentos e correr até o banheiro do posto para fugir. O caso de sequestro e cárcere privado é investigado e José Carlos ainda responderá por lesão corporal dolosa, quando há intenção, qualificada por violência doméstica.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul.

