Homem que esfaqueou a ex 20 vezes na Capital já havia matado padre para roubar carro

Maykon Costa, de 33 anos, que morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar em Campo Grande, já teria assassinado uma pessoa no ano de 2009, no estado de Santa Catarina.

Conforme as informações policiais, o crime cometido por ele seria um latrocínio. Na ocasião, ele matou um padre para roubar um carro. Não chegou a ser detalhado se Maykon foi preso por conta do fato.

Procurado em Campo Grande - sua 'cabeça ficou a prêmio' após ele tentar assassinar a ex-namorada com mais de 20 facadas na região central da cidade.

O Batalhão de Choque estava fazendo diligências atrás dele, até que o encontraram perto de um posto de combustíveis, localizado ás margens da BR-163 na manhã de hoje (18).

Ao ser abordado, ele teria sacado uma faca contra os policiais, momento em que foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

