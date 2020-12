Homem que matou ex-mulher e sogra comete suicídio

Wantuir Sonchini da Silva foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (8), em Ribas do Rio Pardo. Ele estava sendo procurado depois de ter matado a ex-mulher, Fabiana Lopes dos Santos, na última sexta-feira (4), em Campo Grande.

Fabiana foi morta com 19golpes de faca, no Parque do Lageado. O assassino já tinha matado a mãe de Fabiana, no natal de 2018, foi preso e condenado. A defesa alegou insanidade mental, ele ficou internado e foi solto em setembro deste ano.

A vítima chegou a se reaproximar do assassino novamente, em razão dos filhos do casal, mas quando o informou que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada.

Ela disse na ocasião, que não tinha a intenção de que ele fosse processado criminalmente, mas solicitou medidas protetivas. Ele acabou matando Fabiana, ficou foragido e foi encontrado morto hoje, quando cometeu o suicídio.

