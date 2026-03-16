Homem tenta matar companheira asfixiada com travesseiro em AnastÃ¡cio

Mulher, de 46 anos, escapou de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira, dia 16, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O companheiro, de 22 anos, preso em flagrante, tentou matá-la asfixiada com auxílio de um travesseiro.

A situação aconteceu após uma discussão entre o casal, onde o motivo da briga teria sido ciúmes. Antes do ocorrido, ambos estavam ingerindo bebida alcoólica.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a vítima relatou que o companheiro chegou a dizer que iria matá-la e como resposta, ela declarou que iria solicitar medida protetiva, o que deixou o suspeito enfurecido.

Ainda conforme o site local, o homem levou a mulher até o quarto da casa, jogou ela na cama e colocou um travesseiro sobre o rosto dela, tentando asfixiá-la.

Ela conseguiu reagir mesmo com dificuldade para respirar e para se desvencilhar do companheiro, arranhou o rosto e a orelha dela, além de morder o pescoço do suspeito.

Após o ato, o homem deixou a casa dizendo que iria comprar mais cerveja e aproveitando a saída dele, a mulher ligou para a Polícia Militar, que ao chegar no local, encontrou o suspeito retornando para a casa.

Ambos foram levados para a delegacia e na unidade policial, a vítima disse que não era a primeira vez que sofria ameaças e agressões por parte do companheiro. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

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