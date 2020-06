Homem tenta matar primo a facadas e foge em MS

Edilson Kerber da Silva, de 31 anos, sofreu tentativa de homicídio no começo da tarde de ontem (10), na Vila Cachoerinha, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, testemunhas disseram que um primo da vítima foi quem cometeu o crime. Edilson foi ferido com golpes de faca na altura do peito do lado esquerdo.

O Corpo de Bombeiros socorreu o homem e encaminhou para o Hospital da Vida. O acusado fugiu do local e a Polícia investiga o caso para chegar até o autor.

